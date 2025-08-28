ЗАРЕЖДАНЕ...
Държавни имоти във Варна и тяхното бъдеще отново основна тема в морската столица
Проф. Андреева благодари на г-жа Николова за интереса и активността по темата за имотите, които държавата вече е предоставила или би могла да го направи по предвидения от закона ред и при заявен интерес от страната на Община Варна.
Тя припомни, че бъдещето на Паметника на българо-съветската дружба и на терена около него е бил тема на разговор, с депутат от ПП "Възраждане“, с представители на БСП, както и с кмета на Варна Благомир Коцев, и с председателя на ОбС – Варна. В резултат на тази среща и с оглед на големия дефицит от сгради в морската столица, които да изпълняват обществени, социални, културни или образователни функции, в Община Варна предстои сформирането на група от експерти. Те ще направят оглед на обекти държавна собственост, както на тези, включени в списъка за приватизация, така и на други, за да придобият по-ясна представа за действителното им състояние, за ресурсите, необходими за укрепването и възстановяването им. Колкото до Паметника на българо-съветската дружба, областният управител уточни, че той е изваден от списъка за приватизация, тъй като има решение на Общински съвет - Варна за неговото прехвърляне на общината, но процедурата все още не е завършена.
На срещата беше коментирано и бъдещето на вече предоставената на общината сграда на бившето руско консулство във Варна, която е в отлично състояние. Професор Андреева посочи, че ако Община Варна прецени, че обектът не е подходящ за детска градина, то има процедура, при която с Решение на Общински съвет, отново чрез Областна администрация може да се промени намерението за използване на сградата за друг вид дейности.
Народният представител Стела Николова прояви интерес към темата за алтернативното /резервно/ водоснабдяване на град Варна с допълнителни количества вода от Девненските извори. Професор Андреева информира своите гости, че проектът е в режим на съгласуване с различни институции. Предстои внасянето му за разглеждане в Областна администрация – Варна и представянето му в Министерството на регионалното развитие за финансиране.
Гостите поставиха на вниманието на областния управител сигнали на граждани, свързани със състоянието на т.нар. Младежката площадка (бивша "Спайдър") на територията на Морската градина. Обектът е в окаяно състояние и много опасно за здравето и живота на тези, които преминават през него. Той е предоставен на Община, но под условие да не се генерират приходи от експлоатацията му. С писмо до Община Варна, проф. Андреева вече е поканила представители на институцията да извършат съвместна проверка на състоянието на площадката.
Бъдещето на раннохристиянския манастир "Света Богородица" в местност Пчелина, който също е предоставен от държавата за управление на Община Варна, бе друга тема на разговора. Областният управител информира своите гости за всички събития и действия, които Областна администрация предприе , за да предизвика отново публичния интерес и този на общината към този забележителен паметник на ранно християнската култура и православието.
Професор Андреева изразява готовност да продължи срещите в този формат с всички парламентарно представени политически партии, формации и организации, за да могат институциите да работят в синхрон, да се търсят конструктивни решения за реални градски проблеми и в защита на интересите на общността.
