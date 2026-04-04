Днес облачността над страната ще се задържи значителна, на много места с краткотрайни валежи. Ще духа слаб до умерен северозападен, в Източна България - северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 12° и 17°, в София – около 13°. Вечерта облачността ще се разкъсва и намалява.

В планините също ще бъде предимно облачно. Ще има валежи от дъжд, над 1500 метра - от сняг. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 2°.

По Черноморието ще бъде предимно облачно, на много места с валежи от дъжд. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 11°-14°. Температурата на морската вода е 9°-10°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.