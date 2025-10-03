Varna24.bg алармира преди седмица, се прояви с първия дъжд в морския град.
Нощес е паднала метална ограда от строеж върху три коли. Инцидентът е станал на ул. "Димитър Пешев“ в район "Владислав Варненчик“, съобщиха от Община Варна.
Точно преди седмица ви съобщихме за подобен инцидент. За щастие и тогава, и сега няма пострадали лица, но трябва да се обърне внимание за по-доброто обезопасяване на строежите в града.
Обстановката във Варна е спокойна, показва справката на дежурния в Община Варна. През последното денонощие са регистрирани осем сигнала за паднали дървета, два сигнала за паднали клони. Пътната обстановка е нормална за настоящата метеорологична обстановка. Няма райони без електрическо захранване на територията на общината.
При нужда гражданите могат да подават сигнали на телефон 112 и 052/820112.
Според прогнозата на Националния институт по хидрология и метеорология през следващото денонощие съществена промяна на времето няма да настъпи. По Черноморието ще бъде облачно и ще вали дъжд. Ще продължи да духа силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 17° и 19°. Температурата на морската вода е 20 - 22 градуса. Вълнението на морето е около 4 бала.
Припомняме, че за днес НИМХ издаде предупреждение от втора степен (оранжев код) за значителни валежи от дъжд с количества от 35-40 л/м2, локално до 60 л/м2 и силен вятър със скорост 14-19 m/s (50-69 km/h) или пориви до 24 m/s (90 km/h).
От полицията във Варна допълниха, че няколко дървета са паднали в Община Аврен, но няма проблеми за населението и движението по пътищата.
