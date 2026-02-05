Дъждът не изплаши варненци: Десетки подкрепиха детската хирургия
© Varna24.bg
Над 200 души, предимно семейства с деца, майки с колички, се събраха в двора на МБАЛ "Св. Анна“, за да изкажат възмущението си от очаквания край на важното, животоспасяващо отделение.
"Недопустимо е, да си събира утре Министерството на здравеопазването, всички институции, които са отговорни за опазването на живота на хората, най-вече на нашите деца, и да подпомогнат детската хирургия“, през сълзи коментира Владислав Николов, от сдружение "Аз вярвам и помагам“, което от години организира благотворителни кампании с капачки, за закупуване на техника и оборудване за здравните заведения в морския град.
"Министерството не функционира, то е длъжно заради нас да спаси болницата“, допълни той. "Къде отива морала?! Губим почва под краката си, лекари бягат – сега в други градове, после в чужбина“, продължи през сълзи Владислав Николов.
Събирането бе подкрепено и от кмета на Варна Благомир Коцев. "Тук съм първо като гражданин. Болницата е предимно държавна, Община Варна е миноритарен собственик. Тече одит. Надявам се да доведе до оздравяването на здравното заведение! Надявам се, че заедно ще направим така, че да запазим болницата“, коментира Коцев.
Мотото на днешното събиране в подкрепа на детската хирургия в МБАЛ "Св. Анна“ е "Спасени животи. Всички в подкрепа на спасителите!“.
Надежда за бъдещето: Защо отделението по детската хирургия във Варна НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАКРИТО! В сърцето на Варна, третият по големина град в нашата страна, за десетилетия наред, един от най-важните медицински центрове за най-малките – отделението по детска хирургия на МБАЛ "Света Анна – Варна“, се превърна в бастион на надеждата за деца и семейства от региона на цяла Североизточна България. Този дългогодишен медицински остров на сигурност, обхваща не само Варна, но и градове като Бургас, Добрич, Русе, Разград, Шумен, Силистра и други малки населени места, където хиляди малки пациенти получават оперативна и спешна помощ. Специализираното звено за диагностика, лечение и оперативни интервенции при вродени и придобити заболявания на бебета, деца и юноши обслужва пациенти от цяла Североизточна България. Благодарение на всеотдайността на екипа на отделението по детска хирургия, от ранна възраст до юношество са спасени хиляди човешки животи, написаха през седмицата редица неправителствени организации, които се борят за запазването на детската хирургия в Окръжна болница във Варна.
Варненският свободен университет: Загубихме изследовател, оставил ярка следа в академичния живот
