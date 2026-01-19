Двама бездомници бяха спасени снощи от студена смърт във Варна
В резултат на обходите в приюта са настанени общо 23 лица, двама души - през последното денонощие.
В момента приютът работи на пълен капацитет, но директорът на социалната услуга Марко Марков увери, че ще бъде намерено решение, така че никой нуждаещ се да не остане на студено. Настанените получават подслон, топлина и храна два пъти дневно, като спазването на правила за хигиена и безопасност е задължително за всички.
Обходите ще продължат и през следващите студени дни по изготвен график, за да бъде обхванат възможно най-голям брой хора в риск.
От Община Варна напомнят, че сигнали за хора без подслон се подават на телефон 112. При необходимост се осигурява и медицински екип за преглед и навременна реакция. Приютът е с адрес: Варна, ж.к. "Победа“, ул. "Петко Стайнов“ №7.
