Двама италианци и трима румънци, присъствали на музикалния фестивал в Златни пясъци, са задържани за притежание на наркотици. Това съобщи полицията във Варна.

Снощи, служители на Пето РУ са ги спрели за проверка и от тях иззели екстази и метамфетамин. По случаите са образувани бързи производства, които ще бъдат докладвани на прокуратурата, след изготвяне на експертна справка.