Окръжна прокуратура – Варна внесе в съда обвинителен акт срещу двама мъже във връзка с пожар в дом за възрастни хора, намиращ се в село Рояк, възникнал през ноември 2021 година, при който загинаха девет души.Собственикът и управител на строителната фирма, изпълнила проекта за реконструкция на дома - К.Р. (66 г.), и управителят на фирмата, ангажирана за строителния надзор на обекта - С.Г. (58 г.), ще бъдат съдени за това, че в условията на независимо съпричиняване, поради немарливо изпълнение на правнорегламентирана дейност – строителни дейности и дейности по надзор, представляващи източник на повишена опасност, причинили смъртта на деветима обитатели на дома.Сградата, в която се помещавал дом за възрастни хора, първоначално имала друго предназначение – къща за гости. Собственикът й решил да я преустрои и за целта започнал подготовка на съответните изискуеми по закон документи и разрешителни. След изготвянето на Инвестиционен проект, през 2019 година е получено и разрешително за строеж. През месец март на същата година собственикът на сградата сключил договор с фирма за извършване на консултантски услуги и строителен надзор с единия от обвиняемите – С.Г. Малко по-късно бил сключен и договор за строителство с фирмата на другия обвиняем К.Р.Строителните дейности по същество започнали през месец май 2019 година и приключили през юли същата година с изготвянето на Акт 15 – Констативен акт за установяване годността на строежа. През този период, обвиняемият К.Р отговарял за строителните дейности, съобразно заложеното в Инвестиционния проект, а обвиняемият С.Г. – за упражняване на надзор върху строителните дейности, с оглед извършването им съобразно документите.Въпреки регламентираните в договори и нормативни актове задължения, двамата мъже допуснали редица отклонения от предварително зададените в проекта изисквания. К.Р., в качеството си на строител, трябвало да достави и да вложи в строителството на обекта конкретни материали, заложени в Инвестиционния проект, както и да изгради всички части на обекта съобразно посоченото в него. Въпреки това при строителството на обекта били вложени материали, различни от предвиденото (с по-ниско качество и не пожароустойчиви), както и електрическата инсталация и част от конструкцията не отговаряли на заложеното в проекта.С.Г., в качеството си на представител на надзорна фирма, следвало да упражнява строителен надзор върху обекта и в частност върху свършеното от К.Р. Дейността по строителния надзор се изразявала в извършването на проверка и контрол на доставените и влагани в строежа строителни продукти, както и изпълнение на всички части на обекта, съобразно заложеното в Инвестиционния проект. В задълженията на С.Г. влизало и това да спре строителните дейности в случай на отклонения. С.Г. трябвало да изготвя документи за съответните извършени дейности. 58-годишният мъж обаче не упражнил тези свои задължения и отговорности, като така допуснал всички отклонения, допуснати в етапа на строително-ремонтните дейности, да останат без санкция и корекция.Обектът бил въведен в експлоатация на 1 август 2019 година и започнал да функционира като дом за възрастни хора.Трагичният инцидент възникнал малко преди 18:00 часа на 22 ноември 2021 година. Първоначално служителите, които били на смяна, реагирали на задействалата се противопожарна аларма. Те бързо установили, че на третия етаж в сградата е задимено и подали сигнал на телефон 112, който е регистриран в 17:58 часа. Незабавно започнали да извеждат обитателите на дома. Пожарът се разраствал бързо и помещенията бързо започнали да се задимяват.Служители на РДПБЗН се отзовали в 18:15 часа на сигнала, като веднага се заели с гасенето на пожара и евакуацията на останалите в сградата възрастни хора. Достъпът до етаж 3 вече бил възможен само с кислородни апарати, като част от живущите там били изнасяни на ръце от пожарникарите. В рамките на 20 минути всички обитатели на дома за възрастни били изведени, а пожарът бил потушен за около 30 минути.Въпреки усилията на пожарникарите, служителите в дома и на доброволци от селото, притекли се на помощ, девет души от обитателите на дома загинали. Според резултатите от назначените съдебно-медицински експертизи, причината за смъртта на всички тях била натравяне с въглероден диоксид, довело до остра дихателна недостатъчност.В хода на разследването на причините за пожара били назначени няколко пожаро-технически експертизи. Заключенията им са, че огънят е тръгнал след възникнало високо преходно съпротивление, довело до късо съединение и първоначално запалване на изолация на електрически кабели, преминало върху дървена греда, а след това и върху други вещи като дрехи, одеяла и санитарни материали, намиращи се в същото помещение, разположено в подпокривното пространство на сградата.Както във всички изготвени пожаро-технически експертизи, така и в назначените три съдебно-технически експертизи, вещите лица са потвърдили, че причината за възникването и бързото разрастване на пожара е несъответствието между изпълнението на сградата и заложеното в Инвестиционния проект, като в частност се касае за замяна на пожароустойчиви материали с обикновени такива и изграждане на електрическа инсталация, която не отговаряла на никакви стандарти.Предстои делото да бъде насрочено за разглеждане във Варненския окръжен съд. Ако бъдат признати за виновни К.Р. и С.Г. могат да получат наказание "лишаване от свобода“ за срок от три до десет години.