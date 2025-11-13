Двама юристи започнаха своя стаж в Окръжен съд – Варна, след като успешно завършиха обучението си по специалност "Право“. Единият е възпитаник на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър“ – Варна, а другият – на Софийски университет "Св. Климент Охридски“.На официална церемония в сградата на съда те получиха своите актове за встъпване и стажантски книжки в присъствието на председателя на Окръжен съд – Варна, съдия Цвета Павлова.Стажът на младите юристи е с продължителност шест месеца, разделен на два етапа – основен и професионален.През първите два месеца стажантите ще се запознаят с организацията и функциите на органите на съдебната власт, както и със задълженията на различните длъжности в съдебната администрация.В следващите четири месеца предстои натрупване на практически знания и умения в избраната от всеки от тях област на правото. Под ръководството на опитен наставник с над пет години стаж, те ще могат да участват в изготвянето на проекти на съдебни актове и други документи, свързани с конкретната професионална дейност.След приключване на подготовката, стажант-юристите ще положат изпит за придобиване на юридическа правоспособност, който е заключителният етап от обучението им и стъпка към бъдещото им професионално развитие в правната сфера.