София Колева поема дирекциите "Образование и младежки дейности" и "Култура и духовно развитие", които доскоро бяха под ръководството на избрания за народен представител в 52-то Народно събрание Павел Попов. Под нейно ръководство ще бъде и дирекция "Европейски и национални оперативни програми".

София Колева е възпитаник на гимназия с преподаване на чужди езици. Бакалавърската си степен по специалност "Международни икономически отношения" придобива в Икономически университет – Варна. Притежава магистърски степени по специалност "Управление на проекти" в Стопанска академия "Д. А. Ценов", гр. Свищов и специалност "Счетоводство и контрол" в Икономически университет – Варна. В момента изучава "Реторика" в Софийски университет "Св. Климент Охридски".

Има допълнителни квалификации в областта на професионалното обучение, младежката и доброволческата работа, икономиката, маркетинга, дизайна, нормотворчеството, инвестициите и други. Притежава над 10 г. професионален опит в сферата на управлението на проекти. Работила е в социалната сфера, в неправителствения сектор, в образователни институции и в бизнес организации.

Била е сътрудник в 47-мото и 48-мото Народно събрание по въпроси, касаещи младежта, спорта, образованието и социалните дейности. Владее английски, руски и испански език. Доскоро Колева беше общински съветник в Общински съвет – Варна.

Досегашният директор на дирекция "Финанси и бюджет" става заместник кмет с ресор финанси и електронно управление. Кирил Симеонов завършва с отличие икономика и финанси в Съединените американски щати, а след това магистратура в един от водещите финансови университети в Европа - Бокони (Милано, Италия).

Средното му образование е от Американския колеж в София.

Кирил Симеонов е бивш председател на Комисията по електронно управление и информационни технологии в НС и член на Комисията по бюджет и финанси. Финансов директор е на Община Варна от 2024 г.

Семеен, с две деца.

Под негово ръководство са дирекциите "Финанси и бюджет", "Местни данъци", "Финансово-стопански дейности", "Информационно и административно обслужване".