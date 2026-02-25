Двама мъже, с дебели досиета в МВР, попаднаха в ареста във Варна, заради кражби от магазин за хранителни стоки и нощен бар. Това са 32-годишен варненец, с криминални регистрации, и 38-годишен жител на Разград, също известен на МВР.Вчера в полицейското управление са получени два различни сигнала за извършени кражби. В първия – жителят на морската столица е откраднал хранителни продукти от супермаркет и до установяването му се стигнало след като служителите на реда са върнали записи от камери в търговския обект и бързо са го установили и задържали.Другият нарушител е попаднал в ареста след извършена от него кражба на две наргилета и електрическа тротинетка, от нощно заведение.По двата случая са образувани досъдебни производства, работата по които продължава под надзора на прокуратурата.