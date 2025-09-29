В петък надвечер на централен варненски булевард, лек автомобил е отнел предимството и блъснал 68-годишен мъж, който е пресичал на пешеходна пътека.Пешеходецът е настанен в хирургия, без опасност за живота. Приет е в лечебното заведение с няколко фрактури и множество травми. По случая е образувано досъдебно производство, информираха от МВР във Варна.От там допълниха, че в събота, около 13:35 часа, в района на Провадия, лека кола предприела забранено изпреварване – единична непрекъсната линия на пътната маркировка и се блъснала в колесен трактор. От сблъсъка е пострадала пътничката от автомобила, която е настанена в болница с фрактура на лумбален прешлен, без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.