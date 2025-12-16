Двама варненци - на 26 и 27 години са заловени от екип на Трето РУ. След бързи действия на униформените, мъжете са установени, като извършители на грабеж на 150 лева, случил се в края на миналата седмица.По данни към момента, извършителите са нападнали пострадалия и чрез физическа сила и нанасяне на побой са му взели посочената сума. Грабителите са задържани за срок до 24 часа, а за случая е уведомена прокуратурата и е образувано досъдебно производство, съобщиха от пресцентъра на полицията във Варна.