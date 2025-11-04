Две годишнини бяха отбелязани във Варна
©
В рамките на Комплекса за социални услуги за деца и младежи - гр. Варна функционират осем Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ). Шест от тях са специализирани за деца и младежи с множество увреждания и два за деца и младежи без увреждания. Общият капацитет на всички е 108 места - малка бройка в сравнение с броя на децата и младежите, които се нуждаят от семейство и дом във Варна. Общо 85 човека - обслужващ персонал и специалисти, се грижат за тях, за да им осигурят среда, близка до семейната.
Първият по рода си такъв център е създаден през 2010 г. и в него са изведени децата от дома в с. Могилино. Другите седем центъра са създадени по проект "Да не изоставяме нито едно дете".
Всеки от осемте Центъра за настаняване от семеен тип представлява социална услуга от резидентен тип и е част от голямото семейство на Комплекс за социални услуги за деца и младежи, лишени от родителска грижа. Те са едновременно дом, училище, убежище, общност за деца и младежи в неравностойно положение, които са настанени там, защото това е единствената им алтернатива за семейна, здравна и образователна грижа, уютен и сигурен подслон. В центъра от семеен тип всяко дете и младеж има индивидуален план за подкрепа, развитие и грижа, като с тях работят специалисти в зависимост от индивидуалните им потребности. За тези най-уязвими групи на обществото се полагат денонощни грижи от детегледачи, възпитатели, рехабилитатори, социални и медицински работници, трудотерапевти, психолози и много други всеотдайни и смели хора. Доставчик на социалната услуга е Община Варна.
Екипът на Комплекс за социални услуги за деца и младежи полага непрестанни усилия повече хора да се посветят на каузата за качествена социална грижа за децата и хората в неравностойно положение; да има повече будни активни умове, които да изберат за професия грижата за лица в нужда и да превърнат тази работа в своя мисия, защото вярват, че всяко дете и млад човек заслужават дом, любов и шанс за пълноценен живот. Екипите работят и за промяна нагласите на обществото към този тип социални услуги на територията на града и в страната, равностойни условия за живот, хуманно отношение и разбиране към хората в нужда, както и достойно заплащане на заетите в сектора.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Възстановява се маршрутът на линии № 29, №30 и № 31 през спирка "...
17:36 / 03.11.2025
Албена, пострадала при ралито край Варна, вече е извън опасност з...
16:00 / 02.11.2025
Ужас и гнус! Водопад бликна в един от най-тузарските квартали на ...
17:30 / 01.11.2025
На Архангелова задушница Варна отдаде почит на загиналите българс...
17:20 / 01.11.2025
Водопад потече във варненски квартал
12:35 / 01.11.2025
Допълнителни автобуси заради задушница във Варненско
11:31 / 01.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.