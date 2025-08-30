ЗАРЕЖДАНЕ...
Две шофьорки влязоха на Крайбрежната алея, глобиха ги
Инцидентът е станал на Крайбрежната алея. По невнимание две жени са навлезли в лентата забранения участък. За нарушението им е съставен акт от органите на реда.
Жена е починала, а мъж е в тежко състояние при една от двете тежки катастрофи на пътя Ботевград-Мездра
29.08
Звездни снимки във Варна
02.08
Катастрофа под хотел "Одесос"!
22:22 / 29.08.2025
Тодор Балабанов отговори на Попов: Щом е така, нека "Овърсийз Хор...
20:56 / 29.08.2025
Освободиха важна фигура в Община Варна
18:44 / 29.08.2025
