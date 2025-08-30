Сподели close
Две жени навлязоха в пешеходната зона на Крайбрежната алея, видя репортер на "Фокус".

Инцидентът е станал на Крайбрежната алея. По невнимание две жени са навлезли в лентата забранения участък. За нарушението им е съставен акт от органите на реда.