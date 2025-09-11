ЗАРЕЖДАНЕ...
Две варненски болници работят на сериозна загуба
Диагностично-консултативните центрове запазват тенденция към устойчиво развитие. Най-добри финансови резултати са отчетени от ДКЦ V и ДКЦ IV, които са приключили годината с печалби от съответно 204 хил. лв. и 203 хил. лв. ДКЦ "Чайка“ е реализирал 74 хил. лв. положителен резултат, а ДКЦ III – 45 хил. лв. Печалби са записали също "Дентален център I Варна“ с 10 хил. лева и Медицинският център за рехабилитация и спортна медицина I – над 1,2 хил. лева.
Две здравни заведения остават на минус. Това са ДКЦ "Св. Иван Рилски“ в район "Аспарухово“, отчел загуба от 217 хил. лв., и ДКЦ I "Св. Клементина“, приключил с отрицателен резултат от близо 125 хил. лв.
При търговските дружества с най-добри показатели е "Дворецът на културата и спорта“, чиято печалба достига 473 хил. лв. при 167 хил. лв. година по-рано. "Обреди“ ЕООД също показва стабилност, реализирайки 225 хил. лв. печалба, с 8 хил. лв. повече спрямо предходната година. "Пазари“ ЕАД също запазва добрите си позиции, като приключва 2024 г. със счетоводна печалба от 111 хил. лв. С положителен резултат от близо 15,5 хил. лева е "Ученическо и столово хранене“, което осигурява изхранването на децата в детските градини.
Единственото работещо общинско дружество на минус е "Градски транспорт“ ЕАД. Въпреки отчетената загуба, тенденцията е към подобряване на финансовото състояние. Докато през 2022 г. отрицателният резултат е бил 2,058 млн. лв., а през 2023 г. – 1,152 млн. лв., за 2024 г. загубата е сведена до 453 хил. лв., стана ясно на днешното заседание.
Съветниците одобриха и отчета на "Стадион Спартак“ ЕАД за 2024 г. Дружеството е приключило на загуба, дължаща се на разходи за одит, счетоводни услуги и съдебен изпълнител, като през годината не е развивало дейност.
