Две жестоки убийства са вдигнали на крак варненската полиция. Те са станали в рамките на няколко часа, като не са свързани помежду си.Първото убийство е станало на 24 януари, в късния следобед, в землището на село Кичево. Второто на следващия ден, рано сутрин в апартамент във Варна.Жертвите са мъж и жена.