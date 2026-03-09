Сподели close
Движението по Аспарухов мост ще бъде затворено само в едната посока. Това съобщи районният кмет Ивайло Аспарухов, разбра Varna24.bg.

Припомняме, че по-рано днес се появи информация, че Аспарухов мост ще бъде затворен напълно в двете посоки. По последна информация обаче, кметът сподели, че движението ще бъде затворено само в едната посока.

Причината за затрудненото преминаване е протест на служители на Градския транспорт в града. Очакваше си недоволстващите граждани да спрат движението по моста за 6 часа - от 12 до 18 часа, като в този период да бъдат допускани да преминават само коли със специален режим.