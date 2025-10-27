Утре - 28 октомври, от 8 ч. до 18 ч. ще се извършват довършителни ремонтни дейности на настилката в посока София в участъка от 33-ти до 34-ти км, при виадукта преди тунел "Витиня“ на АМ "Хемус“. Ще бъде ограничено движението в изпреварващата лента, а трафикът ще преминава в активната лента.Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.