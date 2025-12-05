Дворът на ОУ "Патриарх Евтимий" във Владислав Варненчик във Варна от месец е в пълен мрак, сигнализират родители. Те припомнят, че преди време на същото място е станал инцидент, при който е пострадало дете.За късмет, ученикът се е разминал само с уплаха."Кога ще бъде пуснато осветлението на спортната площадка?" обърнаха се хората към кмета на района, Николай Костадинов.