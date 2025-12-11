С "извънреден рейс" от далечната Лапландия до Военноморска база Варна пристигнаха Дядо Коледа и Снежанка.Вместо с традиционната шейна, белобрадият старец се появи на борда на модерно и оригинално "превозно средство", подходящо за морския дух на Варна. Бързоходната лодка от състава на Военноморските сили осигури безопасното пътуване до добре охранявания район на Военноморска база Варна.Добрият старец помаха на дошлите да го посрещнат повече от 120 деца на военнослужещи и цивилни служители от военните формирования във град Варна. Лодката застана на военния пирс и дългоочакваните гости бяха обградени от нетърпеливите малчугани. След това заедно с техните родители преминаха дългия път до празнично украсената зала.Около празничната елха и камина децата поздравяваха и прегръщаха Дядо Коледа и Снежанка. Добрият старец щедро раздаваше подготвените от работливите джуджета подаръци.Изпълнен с много вълнения и щастие празникът неусетно завърши. Дядо Коледа отправи към всички присъстващи благопожелания за здраве, щастие и успехи през Новата година.