Дядо загуби контрол върху автомобила си във Варна, откараха жена му в болницата
Вчера около 18.50 часа, на слизане от АМ "Хемус“ и включване в пътен възел летище, водач на лек автомобил губи контрол над колата си и се удря в мантинелата, като застава напречно между двете платна.
От ПТП-то е пострадала пътничката – съпруга на шофьора.
