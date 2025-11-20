Сподели close
С фрактура на гръдна кост, без опасност за живота е 73-годишна пътничка от лек автомобил.

Вчера около 18.50 часа, на слизане от АМ "Хемус“ и включване в пътен възел летище, водач на лек автомобил губи контрол над колата си и се удря в мантинелата, като застава напречно между двете платна.

От ПТП-то е пострадала пътничката – съпруга на шофьора.