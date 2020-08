Джаз фестивалът "Варненско лято“ започва на 18 август

© Едно пълноценно издание на Международния джаз фестивал "Варненско лято“, което за радост на ревностните ценители ще се случи и по обичайното си време, започва на 18 август в двора на Археологическия музей. Организаторите начело със създателя на фестивала - уважавания джазмен, композитор и саксофонист Анатолий Вапиров, са подготвили по два концерта за всяка от трите фестивални вечери, съобщиха от пресцентъра на фестивала.



Началото на 18 август ще бъде с Half Easy трио в състав Мартин Хафизи от Нидерландия – барабани, Антони Дончев - пиано и Михаил Иванов - контрабас.



Мартин Хафизи – барабани, завършва магистратура в джаз отдела на Консерваторията "Кодартс" в Ротердам. Участва във фестивали в Европа и в Азия. Имал е честта да свири на една сцена със световноизвестния индийски изпълнител на табла Нити Ранджан Бисвас, изявява се и като барабанист на биг бенда на "Кодартс", дирижиран от Джон Бийзли. Хафизи е носител на Голямата награда в “International Contest Galaxy of Talents 2010" и на трета награда и наградата на публиката в “IPCL 2015".



Михаил Иванов – контрабас, активно работи както на холандската, така и на българската сцена. Свири в Димитър Бодуров трио, Acquaphonica, Христо Йоцов квинтет и други. Завършва Амстердамската консерватория. През 2008, заедно с Blazin' Quartеt, печели награда за най-добра група на Dutch Jazz Competition.



Антони Дончев – пиано, е музикантът, с чието име са свързани почти всички престижни изяви на българския джаз през последните години. Неговата звезда изгрява като съосновател на реномираната формация "Акустична версия", която още с първата си поява на европейския подиум печели голямата награда на конкурса в Hoeilaart в Белгия през 1985 г. Успоредно с дейността си с "Акустична версия", Антони Дончев осъществява проекти с различни световноизвестни музиканти, сред които Joe Lovano, Kurt Elling, George Garzone, Kenny Wheeler, Tom Harrell, Tomasz Stanko, Jerry Bergonzi, Conrad Herwig, Tommy Smith, Vladimir Tarasov, Petras Vysniauskas, Stephane Belmondo, Reiner Winterschladen, Eric Vloeimans, Lars Danielsson, Glen Moore, Christof Lauer, Benjamin Schmid, Georg Breinschmid, NDR Big Band и др. Носител е на редица награди за театрална и филмова музика, както и на Кристалната лира на Съюза на музикалните дейци в България. Диригент на Биг бенда на Българското радио от 2010. Председател на УС на Българската музикална асоциация.



Вторият концерт на 18 август е на Миро Иванов квинтет в състав Миро Иванов – китара, Евден Димитров - бас, Стефан Горанов - барабани, Живко Василев – кавал, Димитър Горчаков – електрическо пиано и Skiller – beatbox.



Миро Иванов записва през 2013 първия си самостоятелен албум със заглавие“ Посоки“. Издаден от "Мюзик Клиник Рекърдс“, албумът е определян като уърлд мюзик със джаз, блус и рок елементи. Същата година създава и собствен квартет със името Мирослав Иванов квартет, който взема участие в големите български фестивали: Варна джаз фест, София фюжън фест, Аполония. Вторият албум "Цирк“ излиза през 2016 и запазва еклектичната музикална посока. През периода между 2013 и 2018 Миро е продуцент и един от основните композитори в Saint Electrics. Става част от фюжън групата Funkallero. Също така заедно с приятели създават експерименталната фънки джаз формация Metaformoza. През 2019 Миро реализира и третия си солов албум "Little Aliens “, издаден от американския лейбъл Fat Beats. Албумът е записан с нови членове. А името на групата му вече е Miro Ivanov& Little Aliens.



На 19 август пианистът Любомир Денев ще представи своя проект "Диалог с Милчо“, а след това двама музиканти, родени в Украйна - Тамара Лукашева, Германия, вокал, и Вадим Неселовский, САЩ, пиано, ще представят свои композиции



На 20 август тромпетистът Роко Захариев идва с проекта "Роко и неговите братя“ заедно с Александър Логозаров - китара, Васил Хаджигрудев – контрабас и Димитър Семов – ударни Последният концерт ще бъде на Константин Костов-Агнишка Хекиерт квартет. Заедно с Агнешка, за която Боби Макферин казва, че носи музиката в кръвта си, и пианиста Константин Костов ще бъдат Димитър Семов – ударни и Радослав Славчев - бас китара.



В традиционното си писмено обръщение към фестивалната публика музикалният критик Владимир Гаджев споделя: "Варна джаз", най-старият джаз фестивал след прехода, е сред ревностните радетели за развитието на джазовото изкуство у нас. И когато през март ни атакува COVID-19, когато сложихме маските и се затворихме у дома, настъпи време за преосмисляне на съществуващата практика. Един след друг започнаха да се преместват за септември "Мартенски музикални дни" в Русе, "Софийски музикални седмици", отпадна балетния конкурс във Варна и Съборът на народното творчество в Копривщица, предстоят и други промени. Такива настъпват и в джазовия календар, главно заради концентрацията на събития през летния туристически сезон. "Варна джаз"оцеля, сякаш за доказателство на това, че живите изкуства - театър и музика - не могат да съществуват пълноценно във виртуалното пространство. Ако не са споделени vis-a-vis с публиката, те губят много от своята стойност. Особено джаза, който, облъхнат във времето от живата човешка реакция, никога не е един и същ. И особено когато има срещу себе си вярна и разбираща аудитория, каквато е варненската.“



Международният джаз фестивал “Варненско лято" е основан през 1992 и се провежда ежегодно с участието на музиканти от чужбина и България. Организатор е Варненското джаз общество с финансовата подкрепа на фонд "Култура“ на Община Варна.



Още за фестивала открийте във Фейсбук: Varna Summer International Jazz Festival