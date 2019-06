Джаз гиганти на арменската музика покориха варненци

© Градска художествена галерия Борис Георгиев



Неделната вечер се превърна в истинско тържество на музикални отблясъци от арменската и световна класика. Стотиците присъстващи аплодираха възторжено изпълненията на двамата солисти, подкрепени от AGBU CHAMBER ORCHESTRА, под диригентството на маестро Левон Манукян.



Нара Аракелян и Йерванд Маргарян изящно преплетоха класическа музика и джаз с темперамента на арменската душа и успяха да предадат емоционалния си заряд на публиката.



Част от концертната програма бяха изпълнения на Ч. Чаплин, Ървин Гордън, М. Денис, Ърл Брент. Присъстващите в концертната зала на ГХГ, можаха да се насладят и на пъстрия арменски фолклор на композиторите Комитас, Саят Нова, А. Ованес, пречупен отново през призмата на джаза. Арно Бабаджанян бе представен от едва 17-годишният, но вече със заявка за блестящ тромпетист – Гарабед Казазян.



Солистът от Армения - Йерванд Маргарян, отправи специален комплимент към публиката с вокалното си изпълнение на "You must believe in spring“ /"Трябва да вярваш в пролетта"/, на френския композитор с арменски произход Мишел Легран, с който е имал честта да работи заедно.



Успешната колаборация на стиловете, поднесени с пленяващия чар на изпълнителите накара публиката на аплодира дълго след края на концерта, жадувайки за още една глътка музика…музика, която кара човек да настръхва от вълнение, която пренася в друг свят с истинска и чиста емоционална еуфория.



Концертът се състоя по покана на Общоарменски благотворителен съюз "Парекордзаган“ – София и бе част от Културния календар на AGBU Varna. Събитието се проведе под почетния патронаж на посолството на Р. Армения в Р. България.