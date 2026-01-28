ЕНЕРГО-ПРО финансира изграждането на нова модерна лаборатория в ТУ-Варна
Лабораторията е оборудвана с модерна техника и съвременни учебни решения, които ще бъдат интегрирани в учебния процес, научноизследователската дейност и работата по студентски проекти. С изграждането на лабораторията Технически университет – Варна разширява възможностите за практическо обучение и засилва връзката между академичното образование и реалните потребности на енергийния сектор. Предвижда се учебното пространство да бъде използвано и за обществени инициативи, включително дни на отворените врати, демонстрации и събития за популяризиране на научни и студентски постижения.
По време на официалната церемония беше подписано и рамково споразумение за сътрудничество между ТУ-Варна и ЕНЕРГО-ПРО. Документът беше подписан от ректора на университета проф. д-р Драгомир Пламенов и изпълнителните директори на ЕНЕРГО-ПРО Пламен Стефанов и Радослав Иванов. Представителите на енергийната компания коментираха, че откриването на "Лаборатория ЕНЕРГО-ПРО“ е още една стъпка в посока устойчиво сътрудничество между висшето образование и бизнеса, насочено към подготовката на квалифицирани специалисти и развитието на енергийния сектор в България.
