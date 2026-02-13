ЕНЕРГО-ПРО с две награди от Employer Branding Awards 2026
В категория "Employer Branding Project“ дружеството получи признание с второ място за своята OnBoarding програма за търговската структура – цялостен процес за въвеждане на новите служители, който започва още преди първия работен ден и включва менторска подкрепа, специализирани обучения и работа в реална среда. Програмата осигурява по-бърза адаптация, уверен старт и устойчиво развитие на търговските екипи.
В категория "Management of New Employees“ компанията получи второ място за програмата "Обучение в професия Електромонтьор“ – стратегическа инициатива на ЕРП Север, насочена към преодоляване на недостига на технически кадри. Чрез нея компанията инвестира в обучение на нови специалисти и създава възможности за професионална реализация в енергийния сектор, като назначава за постоянни позиции в дружеството кандидатите, които успешно са преминали теоретично и практическо обучение.
Призовете получи Диян Борисов, директор "Човешки ресурси“, който по време на церемонията подчерта значението на последователните инвестиции в развитието на хората и ролята на силните HR политики за устойчивостта на бизнеса в условия на засилена конкуренция за таланти. Групата ЕНЕРГО-ПРО последователно надгражда политиките си за привличане, обучение и задържане на служители, като поставя фокус върху дългосрочното развитие на хората и устойчивостта на екипите.
С получените отличия ЕНЕРГО-ПРО утвърждава позицията си на отговорен работодател, който инвестира в модерни HR практики и в изграждането на следващото поколение специалисти във все по-предизвикателния пазар на труда у нас.
