ЕНЕРГО-ПРО спечели две награди в различни категории на тазгодишното издание на Employer Branding Awards, организирано от b2b Media. Отличията са за две ключови програми на дружеството за развитие и управление на човешкия капитал.В категория "Employer Branding Project“ дружеството получи признание с второ място за своята OnBoarding програма за търговската структура – цялостен процес за въвеждане на новите служители, който започва още преди първия работен ден и включва менторска подкрепа, специализирани обучения и работа в реална среда. Програмата осигурява по-бърза адаптация, уверен старт и устойчиво развитие на търговските екипи.В категория "Management of New Employees“ компанията получи второ място за програмата "Обучение в професия Електромонтьор“ – стратегическа инициатива на ЕРП Север, насочена към преодоляване на недостига на технически кадри. Чрез нея компанията инвестира в обучение на нови специалисти и създава възможности за професионална реализация в енергийния сектор, като назначава за постоянни позиции в дружеството кандидатите, които успешно са преминали теоретично и практическо обучение.Призовете получи Диян Борисов, директор "Човешки ресурси“, който по време на церемонията подчерта значението на последователните инвестиции в развитието на хората и ролята на силните HR политики за устойчивостта на бизнеса в условия на засилена конкуренция за таланти. Групата ЕНЕРГО-ПРО последователно надгражда политиките си за привличане, обучение и задържане на служители, като поставя фокус върху дългосрочното развитие на хората и устойчивостта на екипите.С получените отличия ЕНЕРГО-ПРО утвърждава позицията си на отговорен работодател, който инвестира в модерни HR практики и в изграждането на следващото поколение специалисти във все по-предизвикателния пазар на труда у нас.