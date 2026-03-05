ЕНЕРГО-ПРО с информация за февруарските сметки
©
Основните фактори за това са по-ниското потребление на електроенергия, което по предварителни оценки намалява с около 8%, както и значителният спад в среднопретеглената цена на електроенергията на Българската независима енергийна борса, която се понижава с 35%.
В резултат на посочените данни и влиянието им върху крайната цена се очаква средната сметка на бизнес клиентите да бъде по-ниска с приблизително 30% спрямо предходния отчетен период през януари.
Посочените стойности са осреднени като отделните сметки могат да се различават спрямо отчетеното индивидуално потребление на всяка компания.
Още по темата
/
ЕНЕРГО-ПРО: Това ще се отрази в намаление на стойността на издадените фактури за част от клиентите на компанията
02.03
Икономистите приветстваха новите критерии за получаване на помощи за ток – само с проверка в НАП, няма да е нужно доказване пред АСП
17.02
Още от категорията
/
Кметът на район "Аспарухово" готов за диалог с жителите на района, ето кога ще срещне с граждани
05.03
Туроператор за българите в Дубай: Надявам се утре да започнем евакуацията и на останалите туристи
04.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Кметът на Варна: Всяка инициатива на Европейския съюз за Черномор...
19:47 / 05.03.2026
Община Варна участва в 60-ото издание на туристическата борса в Б...
20:25 / 04.03.2026
Първата група български граждани от Близкия изток вече пътуват къ...
10:31 / 04.03.2026
Първият полет с българи от Дубай се очаква да кацне във Варна дне...
08:54 / 04.03.2026
Варненци остават без ток утре
21:08 / 03.03.2026
Варна отбеляза Националния празник с тържествена заря-проверка
20:56 / 03.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.