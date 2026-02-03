ЕНЕРГО-ПРО с нови дигитални услуги за битови и корпоративни клиенти
Новият уебсайт е разработен с фокус върху интуитивна навигация, ясна структура на съдържанието и оптимизирано потребителско изживяване на всички устройства – настолни компютри, мобилни телефони и таблети. Чрез платформата битовите клиенти могат да актуализират своите клиентски данни, да заплащат сметки онлайн чрез виртуален ПОС терминал, да проверяват информация за планирани прекъсвания на електрозахранването, както и да получават e-mail известия за предстоящи планови прекъсвания в техния район.
Корпоративните клиенти получават разширен достъп до информация за най-новите продукти и услуги на ЕНЕРГО-ПРО, включително енергийни решения, насочени към повишаване на ефективността и устойчивостта на бизнеса. Сред тях е и услугата "Оптимизация използваемостта на съоръжение за съхранение на електрическа енергия“, която подпомага клиентите и производителите с батерии да повишат приходите си от съоръженията за съхранение и произведената електроенергия и да оптимизират разходите си за потребление.
Всички тези функционалности са част от инициативите на ЕНЕРГО-ПРО за дигитална трансформация и автоматизиране на процесите – от подаване на сигнали за аварии и проследяване на потреблението до онлайн плащания и ефективно управление на клиентската информация. С обновения корпоративен уебсайт ЕНЕРГО-ПРО затвърждава ангажимента си към модерно, удобно и достъпно обслужване и цели да отговори по-пълно на нарастващите дигитални очаквания на своите клиенти.
Новият сайт е достъпен на адрес: https://energo-pro.bg
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.