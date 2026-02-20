ЕНЕРГО-ПРО с образователна кампания сред децата на Варна
Учениците от първи и четвърти клас показаха отлични знания по темата за електричеството и активно се включиха в заниманията. С помощта на героите Токчо и Светкавичка те научиха как да разпознават опасните ситуации и как да се предпазват от инциденти, свързани с електричество. Децата решаваха задачи и задаваха любопитни въпроси. В детската градина малчуганите слушаха с интерес поучителна приказка, участваха в игри и се забавляваха заедно с героите на кампанията. Всички деца получиха сертификати "Герой по безопасността“ и подаръци. Уроците се проведоха със съдействието на техните учители.
ЕНЕРГО-ПРО ще продължи посещенията в рамките на първия етап на кампанията до 31 май, като чрез интерактивни уроци и занимания ще достигне до още ученици и деца в детските градини. Образователната кампания е с тригодишна продължителност и основната ѝ цел е да изгради у най-малките трайни знания и умения за безопасно поведение при досег с електричество и да ги запознае с основните рискове и правилата за безопасност в ежедневието.
Повече информация за кампанията може да намерите ТУК.
