Учениците от ОУ "Черноризец Храбър“ и децата от ДГ "Ален мак“ във Варна бяха първите домакини на образователната кампания по безопасност и превенция на инциденти "Включи ума, изключи опасността!“ на ЕНЕРГО-ПРО, реализирана с информационната подкрепа на Министерство на образованието и науката.

Учениците от първи и четвърти клас показаха отлични знания по темата за електричеството и активно се включиха в заниманията. С помощта на героите Токчо и Светкавичка те научиха как да разпознават опасните ситуации и как да се предпазват от инциденти, свързани с електричество. Децата решаваха задачи и задаваха любопитни въпроси. В детската градина малчуганите слушаха с интерес поучителна приказка, участваха в игри и се забавляваха заедно с героите на кампанията. Всички деца получиха сертификати "Герой по безопасността“ и подаръци. Уроците се проведоха със съдействието на техните учители.

ЕНЕРГО-ПРО ще продължи посещенията в рамките на първия етап на кампанията до 31 май, като чрез интерактивни уроци и занимания ще достигне до още ученици и деца в детските градини. Образователната кампания е с тригодишна продължителност и основната ѝ цел е да изгради у най-малките трайни знания и умения за безопасно поведение при досег с електричество и да ги запознае с основните рискове и правилата за безопасност в ежедневието.

Повече информация за кампанията може да намерите ТУК.