ЕНЕРГО-ПРО съобщи колко зелена енергия е доставила на клиентите си
Чрез ефективно управление и търговия с гаранции за произход компанията подпомага прозрачността на енергийния пазар и дава възможност на клиентите си да удостоверят използването на електроенергия от възобновяеми източници. Всяка компания получава сертификат за произход на енергия, който съдържа информация за производителя, количеството енергия, периода на производство, централата и нейната мощност, като по този начин гарантира пълна проследимост и прозрачност.
Заедно с екологичните предимства използването на зелена енергия носи редица ползи за бизнеса – намален въглеродния отпечатък, подобрена репутация пред клиенти и партньори, по-добър достъп до финансиране, съответствие с нарастващите регулаторни изисквания и възможност за ясно разграничаване на пазара чрез устойчиви практики.
Постигнатите резултати показват засиления интерес на компаниите към отговорно енергийно потребление и интегрирането на устойчиви практики в дългосрочните им стратегии за развитие. Все повече клиенти осъзнават значението на прозрачността по отношение на енергийния си микс и предприемат конкретни стъпки за намаляване на въглеродния си отпечатък. Използването на енергия с гарантиран възобновяем произход помага на организациите да изграждат дългосрочна стратегия за устойчиво развитие, да повишат доверието на своите клиенти и да привличат мотивирани служители и инвеститори.
ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги продължава да развива портфолиото си от решения, които подпомагат бизнеса в прехода към по-зелена икономика. С активното си участие в развитието на пазара на гаранции за произход на електроенергия от възобновяеми източници, компанията утвърждава своята последователна политика и ангажимент към устойчивото развитие.
