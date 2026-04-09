С цел осигуряване на непрекъснато електрозахранване по време на предстоящите Великденски празници, ЕРП Север преустановява извършването на планови прекъсвания на цялата си лицензионна територия в периода от 09.04.2026 г. до 14.04.2026 г.

Планирани ремонтни дейности няма да се извършват и в дните от 17.04.2026 г. до 20.04.2026 г., във връзка със създаването на условия за нормалното и спокойно протичане на изборния процес.

За гарантиране надеждността на електрозахранването и своевременното отстраняване на евентуално възникнали повреди по мрежата на територията, обслужвана от "Електроразпределение Север" АД, са осигурени дежурни екипи. Те разполагат с необходимото оборудване и специализирани автомобили и са в готовност за реакция при възникване на аварийни ситуации. При необходимост дружеството има готовност да включи допълнителни екипи с цел по-бърза и своевременна реакция.

Клиентите на ЕРП Север могат да подават сигнали при непредвидени смущения в електрозахранването, както и да получават информация, чрез денонощната телефонна линия 0700 1 61 61.