ЕРП Север съобщи колко милиона са били инвестирали във Варна
©
Трансформаторът е от най-ново поколение - отличава се с по-ниски енергийни загуби, както и със значително намалени нива на шум и вибрации в сравнение със старите модели. Съоръжението ще подобри сигурността на снабдяването и ще увеличи възможностите за присъединяване на нови клиенти в редица райони, сред които: кв. "Виница“, местностите Траката, Ваялар, Добрева чешма, Акчелар, Св. Никола, Манастирски рид“ и курорта Св. Св. Константин и Елена.
С добавянето му общата инсталирана мощност на подстанция "Траката“ се увеличава от 25 на 50 мегавата, което осигурява възможност за непрекъснато електрозахранване дори при авария. Въвеждането на трансформатора в експлоатация е ключова стъпка в усилията на дружеството за модернизация и повишаване на надеждността на електроразпределителната мрежа в региона. Новото съоръжение гарантира по-стабилно напрежение и защита от претоварвания в пикови моменти.
С извършената стратегическа инвестиция ЕРП Север затвърждава ангажимента си към по-сигурно, модерно и устойчиво електрозахранване, което да подкрепя развитието на Варна. Дружеството вече планира следващи инвестиции - изграждане на две нови възлови станции в кв. "Кайсиева градина“ и к.к. Св. Св. Константин и Елена, които ще посрещнат растящите нужди в потреблението на електроенергия в морската столица.
Още от категорията
/
Скъпичко ще ви излезе да хапнете на Морска гара, за човек трябват около 100 лв., а пържолите се таксуват на грамаж!
16.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Действащ кмет ли е Коцев?
08:17 / 13.11.2025
Агресивно момиче изчезна във Варна, близки молят за помощ
21:55 / 12.11.2025
Варненският зоопарк представи любопитни факти за бухала
22:50 / 11.11.2025
Бракониерски мрежи в Дуранкулашко и Шабленско езеро
19:13 / 10.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.