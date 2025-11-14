С инвестиция от над 2,4 милиона лева, ЕРП Север реализира модернизация на подстанция "Траката“, в която е монтиран и въведен в експлоатация нов силов трансформатор с мощност 50 MVA и напрежение 115/21 kV. Благодарение на него над 22 000 клиенти в района ще бъдат с по-надеждно и сигурно електрозахранване.Трансформаторът е от най-ново поколение - отличава се с по-ниски енергийни загуби, както и със значително намалени нива на шум и вибрации в сравнение със старите модели. Съоръжението ще подобри сигурността на снабдяването и ще увеличи възможностите за присъединяване на нови клиенти в редица райони, сред които: кв. "Виница“, местностите Траката, Ваялар, Добрева чешма, Акчелар, Св. Никола, Манастирски рид“ и курорта Св. Св. Константин и Елена.С добавянето му общата инсталирана мощност на подстанция "Траката“ се увеличава от 25 на 50 мегавата, което осигурява възможност за непрекъснато електрозахранване дори при авария. Въвеждането на трансформатора в експлоатация е ключова стъпка в усилията на дружеството за модернизация и повишаване на надеждността на електроразпределителната мрежа в региона. Новото съоръжение гарантира по-стабилно напрежение и защита от претоварвания в пикови моменти.С извършената стратегическа инвестиция ЕРП Север затвърждава ангажимента си към по-сигурно, модерно и устойчиво електрозахранване, което да подкрепя развитието на Варна. Дружеството вече планира следващи инвестиции - изграждане на две нови възлови станции в кв. "Кайсиева градина“ и к.к. Св. Св. Константин и Елена, които ще посрещнат растящите нужди в потреблението на електроенергия в морската столица.