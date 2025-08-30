Един квартал във Варна остава без вода днес. Това съобщиха за от Водоснабдяване и канализация - Варна.Поради авария на електрозахранването на ПС-Виница 2 без вода са абонатите в кв. "Виница". Работи се по отстраняване на повредата и се очаква водоподаването да бъде възстановено до 12:00 часа.