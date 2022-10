Един от офисите на дирекция "Местни данъци" ще работи с намалено работно време

© На 07.10.2022 г., (петък), офисът на дирекция "Местни данъци“ на площад "Мусала“ ще работи с намалено работно време с граждани от 9.00 до 13.30 часа.



Без промяна остава обслужването в другите офиси на дирекция "Местни данъци“: бул. "Сливница" No 191 (сградата на Изчислителния център); бул. "Ген. Колев" No 92 (сградата на район "Приморски"); бул. “8-ми приморски полк" No 43 (Информационен център в Община Варна); ул.“Народни будители“ №2 (сградата на район "Аспарухово“); кв. "Виница“, сградата на кметство "Приморски“.