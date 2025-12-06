На 06.12.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района нагр. Варна жк. Вл. Варненчик, ТП 1609, ТП 2066, ТП 852, ТП 853, ТП 854, ТП 855, ТП 856, ТП 848, ТП 849, ТП 857 и ТП 739.Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61