Един район на Варна ще остане без ток днес
гр. Варна жк. Вл. Варненчик, ТП 1609, ТП 2066, ТП 852, ТП 853, ТП 854, ТП 855, ТП 856, ТП 848, ТП 849, ТП 857 и ТП 739.
Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61
