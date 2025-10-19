В един район във Варна днес, 19 октомври, са възможни смущения на електроподаването. Причината са оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия в Западна промишлена зона.Прекъсванията са възможни в периода от 8:30 ч. до 17:00 ч.