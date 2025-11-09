Броят на регистрираните чревни инфекции за периода от 31.10. – 06.11. е 30 случая срещу 27 за предходната седмица, показва данни на РЗИ-Варна . За цитирания период са регистрирани 22 лица с ентероколити, 3 лица с кампилобактер, 3 лица със салмонелоза, 1 лице с дезинтерия, 1 лице с вирусен хепатит.От въздушно-капковите инфекции (без грип и ОРЗ) за разглеждания период сарегистрирани: 37 случая на варицела, 3 лица със скарлатина и 12 лица съобщени с COVID-19.Броят на регистрираните остри респираторни заболявания (ОРЗ) през периода е 582. Случаите с усложнения от грип и ОРЗ са 8. Ухапаните от кърлеж лица са 3 броя, срещу 4 лица от предходната седмица.В имунизационният кабинет към РЗИ-Варна през отчетния период са извършениимунизации срещу жълта треска на 6 лица, а срещу COVID-19 - на 65 лица.Във връзка с регистрираните през периода остри инфекциозни заболявания саизвършени 53 броя епидемиологични проучвания