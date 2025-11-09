Единични случаи на дезинтерия и вирусен хепатит са регистрирани във Варна
© Plovdiv24.bg
От въздушно-капковите инфекции (без грип и ОРЗ) за разглеждания период са
регистрирани: 37 случая на варицела, 3 лица със скарлатина и 12 лица съобщени с COVID-19.
Броят на регистрираните остри респираторни заболявания (ОРЗ) през периода е 582. Случаите с усложнения от грип и ОРЗ са 8. Ухапаните от кърлеж лица са 3 броя, срещу 4 лица от предходната седмица.
В имунизационният кабинет към РЗИ-Варна през отчетния период са извършени
имунизации срещу жълта треска на 6 лица, а срещу COVID-19 - на 65 лица.
Във връзка с регистрираните през периода остри инфекциозни заболявания са
извършени 53 броя епидемиологични проучвания
Още от категорията
/
Фирма съди Община Варна
05.11
Заместник-кметът Илия Коев участва в работна среща по представяне на проект "Професионалисти в действие при кризисни ситуации"
04.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.