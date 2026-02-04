Единствен по рода си еко проект стартира във Варна
©
Целта е чрез образователни еко работилници за деца и младежи във Варна да бъдат превърнати в изкуство ежедневни и изхвърлени материали, а творческия процес – в урок по устойчиво мислене и отговорност към околната среда.
От "Академия за рециклиращо изкуство“ са предвидили съпътстващите събития през годината, а именно:
- размяна на вещи с цел "нулев отпадък"
- обществени събития- дискусии по теми свързани със здрава и чиста околна среда.
Търсим училища и детски градини, които желаят да се включат и да станат част от тази промяна. Каним учители и директори да се свържат с нас и да дадат възможност на децата да усвоят екологични знания и нови творчески умения, информират от "Академия за рециклиращо изкуство“.
Към формуляр за регистрация: https://forms.gle/aY2rFkTYDfP6KXkH6
Към момента дейностите се реализират само в гр. Варна.
Образователни Еко Работилници в училища и детски градини Подкрепи инициативата. Стани дарител или спонсор! Как да го направиш? Повече информация в линка https://recycleartacademy.bg/index.php?route=information/information&information_id=7
Още от категорията
/
ВУМ-Варна с ярко участие в Националния кулинарен форум "Chef’s Secrets – Еволюция на вкуса" 2026
03.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Кметът на Варна Благомир Коцев коментира сагата с Окръжна болница...
21:42 / 03.02.2026
Варна в челната тройка по разрешителни за строеж
16:28 / 03.02.2026
Морски плаж Кабакум - Север е почистен от нефтопродукти
18:52 / 02.02.2026
Жена от Добрич попадна в болницата, след като се блъсна край Лети...
16:46 / 02.02.2026
Жълт код за интензивни снеговалежи в Североизточна България в пон...
17:29 / 01.02.2026
Община Варна подписа договор за зимна поддръжка на тези райони
09:07 / 01.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.