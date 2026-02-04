Сподели close
В свят на свръхпотребление проект на Фондация "Академия за рециклиращо изкуство" – Upcycling Art – Чрез изкуство към знания и нови умения показва, че промяната може да започне от детското въображение, съобщиха от там.

Целта е чрез образователни еко работилници за деца и младежи във Варна да бъдат превърнати в изкуство ежедневни и изхвърлени материали, а творческия процес – в урок по устойчиво мислене и отговорност към околната среда.

От "Академия за рециклиращо изкуство“ са предвидили съпътстващите събития през годината, а именно:

- размяна на вещи с цел "нулев отпадък"

- обществени събития- дискусии по теми свързани със здрава и чиста околна среда.

Търсим училища и детски градини, които желаят да се включат и да станат част от тази промяна. Каним учители и директори да се свържат с нас и да дадат възможност на децата да усвоят екологични знания и нови творчески умения, информират от "Академия за рециклиращо изкуство“.

Към формуляр за регистрация: https://forms.gle/aY2rFkTYDfP6KXkH6

Към момента дейностите се реализират само в гр. Варна.

Образователни Еко Работилници в училища и детски градини Подкрепи инициативата. Стани дарител или спонсор! Как да го направиш? Повече информация в линка https://recycleartacademy.bg/index.php?route=information/information&information_id=7