Единствен по рода си форум среща бизнес, институции и младежи във Варна
От общо 142 официални професии са масово познати едва 30, което води до загуба на таланти и на възможност за изграждане на бъдещи експерти поради липса на информираност, отбелязват организаторите. Форумът е част от националната кампания за кариерна активация на младежи до 29 години, ученици и студенти. Той е насочен към младите хора, които продължават да търсят своя път на развитие, както и към техните родители.
Събитието дава възможност бизнесът, образованието, институциите и младите хора да се срещнат лице в лице, за да обсъдят възможностите и предизвикателствата за професионално развитие в района на Варна. Компаниите – участници се представят по сектори, заедно с обучителни институции, за да се очертае пълната картина на възможностите за професионално развитие във Варна. Предвидени са интерактивни щандове, демонстрации и лекции, срещи с вдъхновяващи лица от бизнеса. Ще бъдат представени възможности за стажове, обучения и кариерно развитие.
"Парад на професиите: Открий таланта си, избери професия“ ще се проведе 17 февруари 2026 г. от 16:30 до 20:00 ч. в хотел "Черно море“. Присъединете се към форума с безплатна регистрация на: https://forms.gle/aBo4mdGh8KZunsX68
