Варненският храм "Св. Атанасий“ ще отбележи своя храмов празник. По този повод на 17 януари (събота) 2026 г., от 17:00 часа ще се отслужи Вечерня (вечерна служба) с петохлебие.На 18 януари (неделя) от 09:00 часа Негово Високопреосвещенство Варненският и Великопреславски митрополит Йоан ще отслужи празнична Архиерейска света Литургия. В нея участие ще вземат свещеници от епархията.По установена вече традиция след Литургията, ще бъде отслужен водосвет и ще се освети риба, която ще се раздава на всички присъстващи. Църковното настоятелство е приготвило около 400 порции за участващите в светата Литургия миряни. За празника излиза новия брой на енорийския вестник "Православен глас“, а също списанията "Амвон“ и "Камбанка“ ще са налични за всички желаещи да си ги вземат.