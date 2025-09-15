ЗАРЕЖДАНЕ...
Една от най-желаните дестинации отново става достъпна от летище Варна
Маршрутът ще се обслужва два пъти седмично – всеки вторник и събота, което предоставя удобна възможност за кратки почивки, туристически пътувания и бизнес визити в Северна Италия.
Bgtourism.bg припомня, че Бергамо е сред най-предпочитаните дестинации от пътуващите от Варна, благодарение на стратегическото си разположение – в близост до Милано, езерата Комо и Гарда, както и до някои от най-красивите части на Алпите. Историческата атмосфера, добрата транспортна свързаност и разнообразните възможности за туризъм правят града изключително привлекателен.
Рестартирането на линията е резултат от успешното партньорство между Летище Варна и Wizz Air, което цели разширяване на мрежата от директни маршрути от морската столица. Очаква се това да насърчи както туристопотока, така и възможностите за международна мобилност на местните жители и бизнеса.
Полетите са продажба на официалния сайт на авиокомпанията: www.wizzair.com
