ЗАРЕЖДАНЕ...
Едни цапат, други чистят, но картината във Варна не се променя
©
Една от най-неприятните гледки по време на туристическия сезон са препълнените казани за смет и изхвърлените мебели край тях.
“Мръсно е, колкото си искаш!
Като си правите ремонта, къде си изхвърляте отпадъците?
Скоро не съм правила, но ако случайно правя има специални контейнери, които ще взема, и ще си сложа вътре отпадъците", разказват граждани.
Много граждани не знаят, че има график за извозване на едрогабаритните отпадъци за всеки район на Варна.
“Всичко се изхвърля и на никого не му пука.
А вие знаете къде да изхвърлите, ако ви се наложи?
Би трябвало да има такива места, но не знам къде. Може би, на някое сметище"
Общинската площадка за едрогабаритни отпадъци вече работи. Услугата за гражданите е безплатна.
Илия Коев, зам.-кмет на Варна пред БНТ: “На самата площадка се носят всякакви видове отпадъци от домакинството - стари мебели, матраци, строителни отпадъци, керамика, бетон. Важното е да се разделят, за да се оползотворени. Ние сме заделили средства, с които ще купим камиончета, които ще могат да изпълняват по график извозване на отпадъци от дома."
От Община Варна обмислят да премахнат графика за извозване на едрогабаритни отпадъци, оставени край съдовете за смет. Гражданите ще бъдат задължени да носят ненужните вещи от дома си на общинската площадка. Тя се намира в район “Владислав Варненчик" и работи всеки ден от седмицата.
Още по темата
/
Контрера: София и Варна са по-мръсни при "Промяната", а милионите за чистота се увеличават и изтичат
07.08
Още от категорията
/
Звездни снимки във Варна
02.08
Награждават човека, гасил сам пожара край АМ "Тракия", докато петмесечното му бебе чака в колата
23.07
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Варненка с предупреждение, което уплаши всички: В този район обик...
14:05 / 16.08.2025
Скъпичко ще ви излезе да хапнете на Морска гара, за човек трябват...
11:31 / 16.08.2025
Обновяването на плувен комплекс "Приморски" ще е 3 месеца
11:32 / 16.08.2025
Заснеха падащ метеорит край Варна?
07:39 / 16.08.2025
"България Еър" със супер новини за летище Варна
17:13 / 15.08.2025
Автобус и кола се блъснаха в центъра на Варна и предизвикаха тапа...
17:29 / 14.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.