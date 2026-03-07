С едноминутно мълчание екипите на ОДМВР- Варна и РДПБЗН отдадоха почит към своите колеги, пожертвали живота си при изпълнение на служебния си дълг, по повод Международния ден в памет на загиналите служители на реда. С този символичен жест беше изразено уважение и признателност към мъжете и жените в униформа, които са дали живота си в името на обществения ред, сигурността и защитата на гражданите. Това бе част от мемориалната кампания на ИНТЕРПОЛ "RFO- Remembering Fallen Officers".Паметта за тяхната смелост, отдаденост и саможертва ще остане жива, а примерът им ще продължи да вдъхновява поколения служители на реда.Поклон пред паметта на загиналите!