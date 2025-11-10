Обявите за работа в България през изминалия есенен месец са с намален брой. Според анализа на HR компанията и кариерния сайт JobTiger, през октомври търсенето на служители е с -7% спрямо предишния месец септември, като предложенията са с 3105 по-малко.На годишна база не се отчита съществена промяна - за октомври стойностите са -2%, както са били и през октомври 2024 г.През октомври се отчита понижение на обявите в някои от секторите, като вероятна причина е приключването на топлите месеци и началото на зимния сезон:- "Строителство“ (1546 по-малко предложения, 38% спад);- "Хотелиерство и ресторантьорство“ (-855 предложения, -16% спад).- "Логистика и транспорт“ (-445 предложения, 9% спад).Намаляване на търсенето на кадри все още се наблюдава при обявите в сектор "Информационни технологии“, където спадът за октомври е 1%. Данните са на JobTiger, цитирани от "Фокус"Промяна в броя на обявите се наблюдава и на годишна база.При статистиката на дяловото разпределение няма съществена промяна.– Секторът "Търговия и продажби“ остава водещ с 24% дял. Следван от секторите – "Производство“ (21%),– "Хотелиерство и ресторантьорство“ (15%),– "Административни и обслужващи дейности“ (11%),– "Логистика и транспорт“ (10%),– "Счетоводство, одит, финанси“ (8%) "Строителство“ (6%),.Същото остава разпределението при "ИТ“ (6%), "Здравеопазване и фармация“ (5%), "Маркетинг и реклама“ (3%) и "Изкуство“ (1%).Делът на дистанционните позиции отново представлява 9% от всички обяви за месеца. Месечният анализ на HR компанията и кариерен сайт JobTiger обаче показва, че броят на предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа през октомври бележи спад от 7% спрямо септември. Общият брой на този тип предложения е с около 3100 по-малко.София продължава да концентрира най-голям дял от обявите за работа - общо 39%, следвана от Пловдив с 9%. В останалите големи градове делът е сравнително стабилен: Варна (6%), Бургас (3%), Русе (3%) и Стара Загора (2%).