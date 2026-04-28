Отиде си Васко Боев.

Бившият футболист на Спартак Варна е починал по време на операция. Васко Боев има над 70 мача в професионалния футбол с екипа на Спартак. През сезони 2007/2008 и 2008/2009 е част от отбора, с който играе в Първа лига.

След края на футболната си кариера Васко Боев бе назначен в школата на "соколите".

Новината за кончината на Боев съобщиха от "Спартак":

С дълбока тъга съобщаваме, че ни напусна Васко Боев.

Едва на 37 години си отиде човек, свързан завинаги със Спартак Варна – като футболист, треньор и част от нашето синьо семейство.

Васко носеше Спартак в сърцето си и се раздаваше с отдаденост и професионализъм както на терена, така и извън него. Той остави своя отпечатък в клуба, както с изявите си като състезател, така и с работата си като треньор в школата.

Загубихме не само човек от нашия клуб, а и приятел, съотборник и истински спартаклия.

Ръководството на клуба изказва своите най-искрени съболезнования към семейството и близките му.

В този тежък момент заявяваме, че оставаме на пълно разположение на неговите близки и сме готови да съдействаме с каквото е необходимо.

Почивай в мир, Васко!

Завинаги един от нас