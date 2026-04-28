Отиде си Васко Боев.
Бившият футболист на Спартак Варна е починал по време на операция. Васко Боев има над 70 мача в професионалния футбол с екипа на Спартак. През сезони 2007/2008 и 2008/2009 е част от отбора, с който играе в Първа лига.
След края на футболната си кариера Васко Боев бе назначен в школата на "соколите".
Новината за кончината на Боев съобщиха от "Спартак":
С дълбока тъга съобщаваме, че ни напусна Васко Боев.
Едва на 37 години си отиде човек, свързан завинаги със Спартак Варна – като футболист, треньор и част от нашето синьо семейство.
Васко носеше Спартак в сърцето си и се раздаваше с отдаденост и професионализъм както на терена, така и извън него. Той остави своя отпечатък в клуба, както с изявите си като състезател, така и с работата си като треньор в школата.
Загубихме не само човек от нашия клуб, а и приятел, съотборник и истински спартаклия.
Ръководството на клуба изказва своите най-искрени съболезнования към семейството и близките му.
В този тежък момент заявяваме, че оставаме на пълно разположение на неговите близки и сме готови да съдействаме с каквото е необходимо.
Почивай в мир, Васко!
Завинаги един от нас
