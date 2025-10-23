ЗАРЕЖДАНЕ...
Екип на МУ-Варна на важен форум в Лисабон
Екипът от МУ-Варна представи възможностите за следване в англоезичните програми на университета за обучение по медицина, дентална медицина и фармация. Свое представяне направиха и университети от Великобритания, Холандия, Франция, Германия, Швейцария, Испания, Италия, Америка, Португалия и др.
