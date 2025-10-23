Екип от Учебен отдел посети Лисабон за да участва в образователно изложение и да запознае португалските младежи и техните родители с възможностите за обучение и условията за кандидатстване в Медицински университет - Варна. В рамките на работното посещение, което се състоя на 17 и 18 октомври, екипът се срещна с над 800 кариерни консултанти и ученици от средни училища Park International school, Colégio Integrado Monte Maior, Brave Generation Academy, St. Dominic's International School, International Sharing School, Prime School International, Nobel Algarve British International School, Colégio Internacional de Vilamoura, St. Peter's International School, Carlucci American International School of Lisbon, Colégio Atlantico, както и с директори на гимназии.Екипът от МУ-Варна представи възможностите за следване в англоезичните програми на университета за обучение по медицина, дентална медицина и фармация. Свое представяне направиха и университети от Великобритания, Холандия, Франция, Германия, Швейцария, Испания, Италия, Америка, Португалия и др.​