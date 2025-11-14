Благомир Коцев публично коментира последните събития около хода на делото. Припомняме, че Коцев бе арестуван след зрелищна акция на 8 юли. Последните месеци на поста го заместваше Павел Попов.
Публикуваме цялото изказване на екипа на Благомир Коцев без редаакторски промени от страна на Varna24.bg:
Делото срещу Благо влиза в съда за разглеждане по същество.
В други обстоятелства това щеше да е добра новина, защото обвиненията срещу него са меко казано несъстоятелни. Но това, което се случи днес е поредният епизод от институционалния терор срещу законно избрания кмет на нашия град.
В петък, 7 ноември, защитата на Благо внесе в прокуратурата искане за преразглеждане на мярката му за задържане. Законът казва, че обвинението е длъжно да уведоми съда за това незабавно. Прокуратурата обаче игнорира искането на защитата и вместо това използва седмицата, за да формулира и внесе в Софийски градски съд обвинителния акт.
Това отменя възможността да се гледа мярката на Благо и проваля шанса той да бъде освободен от ареста в обозримо бъдеще, защото делото вече ще се гледа по същество, тоест влиза на друг етап.
Сега защитата трябва да внесе ново искане за освобождаване на Благо. Което означава още дни, ако не и седмици безсмислено прекарани зад решетките.
Вече цяла България разбра, че събитията около Благо са най-елементарен опит за преврат на законно избрания кмет на Варна по истанбулски сценарий.
Показен арест, свидетели "на каишка“, скалъпени обвинения, непроверени доказателства, тайни свидетели, умишлено бавене на всяка процесуална стъпка, непропорционално задържане. А сега и опит за отстраняване от длъжност, защото не се бил явявал на работа.
Едва ли сценарият за отменяне на избора на варненци може да е по-прозрачен и по-нагъл от това.
Варна е на кръстопът, България на вододел. Ако заговорът срещу Благо успее, с всичките му щрихи на тоталитарната репресия, то окончателно ще трябва да се примирим, че от нас – българите – нищо не зависи. Че сме само пасивен фотоматериал в безкрайния албум от трофейни снимки под герба.
Варненци обаче са свободни хора. И както винаги остават печално подценени, докато не изпълнят площадите с гнева си и не поискат възмездие за арогантността на управляващите.
Екипът на Коцев: Едва ли сценарият за отменяне на избора на варненци може да е по-прозрачен и по-нагъл от това
©
Още по темата
/
Павел Попов след като остана на поста временен кмет: Очаквам това да е последната заповед за заместване
30.10
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Действащ кмет ли е Коцев?
08:17 / 13.11.2025
Агресивно момиче изчезна във Варна, близки молят за помощ
21:55 / 12.11.2025
Варненският зоопарк представи любопитни факти за бухала
22:50 / 11.11.2025
Бракониерски мрежи в Дуранкулашко и Шабленско езеро
19:13 / 10.11.2025
Музиката завладява Варна, откриха Varna Jazz Days 2025
19:39 / 09.11.2025
Единични случаи на дезинтерия и вирусен хепатит са регистрирани в...
19:25 / 09.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.