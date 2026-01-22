публикация във Varna24.bg.
Публикуваме писмото ѝ, без редакторска намеса:
ПРАВО НА ОТГОВОР
От Полина Костадинова, сътрудник на народен представител Коста Стоянов, ПП "Възраждане“
Относно: неверни твърдения в статията "Засегнат родител след пресконференция на "Възраждане": Лицата от партията са идвали нееднократно в дома ми, видимо търсещи провокации“, с авторство под псевдонима "Георги Кирилов“, публикувана на 16.01.2026 г. в 12,26 ч. в интернет сайта на Varna24.bg
Уважаема редакция,
В статията се открива както авторски текст, така и цитиране на позиция, изпратена до вас от г-н Стилиян Стоянов. В заглавието се твърди, че лица от ПП "Възраждане“ нееднократно са идвали в дома му да търсят провокации. Това е напълно невярно. Придружавали сме г-жа Биляна Борисова при опита ѝ да осъществи среща с детето си в дните за лични контакти, определени с решение 120/23 на Шуменския окръжен съд. Прилагаме няколко файла, които илюстрират действителната ситуация (моля видеата да не се публикуват и показват никъде, но нека да е на Ваше разположение). Заявявам за пореден път, че винаги сме се легитимирали с обществените си ангажименти – на адвокат на Биляна Борисова, на сътрудник на народен представител и на общински съветник. Не сме влизали в контакт със Стоянов. Точно обратното – Стоянов търси трети лица, за да достигне до нас, за което лично съм дала показания в съда. Изложеното по време на пресконференцията е доказуемо с документи. С пресконференцията дадохме възможност на Биляна Борисова да се обърне към обществото за подкрепа, тъй като социалната администрация бездейства. Разказахме историята на Биляна и двете ѝ деца – история, подобна на хиляди други в България.
Във връзка с небивалиците, които Стоянов е написал до редакцията ви, ще посоча следното:
1. В статията Стоянов твърди, че майката и бабата искат да вкарат децата в институции – точно обратното е. Към момента Стилиян Стоянов е завел дело в Окръжен съд -гр. Търговище да върне обратно голямото дете в кризисния център или да го върне при себе си (дело 410/2025 по описа на ТОС). Момчето е избягало от насилието, което Стоянов му е упражнявал, докато е живяло при него по решение на Окръжен съд-Шумен 120/23. На момчето е назначен особен представител по дело 410/2025 на ТОС, тъй като съдът е преценил, че "интересите на бащата и на момчето се заличават“.
2. В решение 120/23 на ШОС е определен режим на лични контакти на майката всяка първа и трета събота и неделя, празници, ваканции, лични празници – нито един от тези дни и периоди не е осъществен вече повече от година. Майката не е лишена от родителски права и има добър родителски капацитет, оценен от социалната администрация.
3. Биляна Борисова е била жертва на насилие близо 10 години в брака си, като е била малтретирана и на публични места пред свидетели. Нейният син, избягалото от баща си момче, също е жертва на насилие, като е дало показания пред Варненския районен съд по делото за родителски права, което Биляна е завела и се води вече също повече от година. Детето е свидетелствало и пред мултидисциплинарен екип за преживяното в дома на баща му. Потресаващото е, че преживяното насилие има и сексуален уклон, който ДСП-ОЗД-Варна напълно пренебрегват.
4. ДСП-ОЗД-Варна многократно са привличали Биляна да ползва социални услуги "контактен център“ към фондация "Владиславово“. Без резултат. Просто Стилиян Стоянов не води малкото дете да се срещне с майка си и от това не произтичат нито задължителните предписания, които ДСП-ОЗД-Варна могат да наложат, нито глобите, нито каквото и да е друго въздействие от широките правомощия, които имат.
5. Валентина Десова (баба на децата по майчина линия) спечели наказателно дело за клевета срещу Стилиян Стоянов. Делото беше заведено срещу многократните твърдения на Стоянов, че Валентина е упражнявала физическо насилие срещу внучетата си. В хода на наказателното дело не се доказа нито едно от твърденията на Стоянов.
6. Стилиян Стоянов загуби две поредни дела, заведени от него по Закона за защита от домашно насилие срещу Биляна. И в двете дела Стоянов твърди някаква имагинерна акция на "Възраждане“ срещу него. Съдът прие, че няма основания да се издава ограничителна заповед нито срещу Биляна, нито прие, че от "Възраждане“ сме действали неправомерно. Това, с което подкрепяме Биляна е, да сме свидетели на опитите ѝ да влезе в контакт са малкото си дете, както и опита ѝ да поднесе подарък и цвете на детето си за рождения му ден, но Стилиян Стоянов отказа да вземе подаръка и цветето, като извика полицейски патрул срещу Биляна (31.08.2025г.).
В заключение, уважаеми членове на редакционния екип, ситуацията на разтрогнатите семейства в България заема ужасяващи размери. За съжаление виждаме, че при така работещите институции, явлението ще се задълбочава още повече. Нашата работа на общественици е да подкрепяме гражданите да се чуе техния глас, а не той да остава глас в пустиня. Не на насилието във всичките му форми и измерения.
Екипът на депутата Коста Стоянов за казуса с Биляна Борисова: Това е напълно невярно!

Талантлива варненка представя "Опасна въртележка" – театър за зависимостите и пътя към свободата
