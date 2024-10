Екофест във Варна ще зарадва малки и големи

© Забавни детски работилници, интерактивни демонстрации, филмови прожекции, игри с аниматори и томбола с награди, са част от програмата на екофестивал, посветен на опазването на околната среда. Събитието ще се проведе на 2 ноември (събота) от 11:00 ч., на площада пред Археологическия музей във Варна. Организатори са "Еко Партнърс България“ АД със съдействието на Община Варна.



Инициативата има за цел да информира посетителите за ефектите от човешката дейност върху природата, както и да постави фокус на стъпките, които всеки от нас може да предприеме, за да подобри качеството на средата, в която живеем.



Посетителите ще имат възможност да се запознаят с правилата и ползите от разделното събиране на отпадъци от опаковки, рециклирането и повторното използване на текстил. Те ще се запознаят и с ефектите на почистващите препарати и козметични продукти върху околната среда.



От 10:00 ч. до 18:00 ч. ще функционира детска зона с аниматори, които ще организират еко тематични игри и забавления за децата.



През целия ден на щандове на фестивала участниците ще представят различни артикули – магнезиев прах, магнезиево почистване на плодове и зеленчуци, рециклирани торби от плат, рециклирани играчки и други.



Програма на Еко фест Варна



Главна сцена



11:00 ч. – Откриване на фестивала



11:30-11:50 ч. – детска формация "Бънджи сингърс“



12:00-12:45 ч. – Филм, предоставен от Институт по Океанология към БАН – Еco Cinema Corner



13:00 ч. Теглене на томбола 1



13:30–13:50 ч. – Филм "ИзЧисти Планини“, предоставен от "За Земята“ - Eco Cinema Corner



13:50-14:15 ч. – Дискусия със "За Земята“ - Eco Cinema Corner



14:00-14:30 – Излъчване на рекламни филми



14:30–15:00 – Филм "Екосистемните услуги в градската среда“, предоставен от Институт за Гората към БАН - Eco Cinema Corner



15:00 – Теглене на Томбола 2



15:30 – 15:45 - Филм "Ресурс или отпадък - Текстилът в нова светлина“, предоставен от TexCycle - Eco Cinema Corner



17:00 –теглене на последна томбола и закриване на Еко фестивала



Работилници



Работилница - UpCycle with TexCycle



12:00 – 13:00 ч. – първа група



13:00 – 14:00 ч. - втора група



14:00 – 15:00 ч. – трета група



Място: TexCycle работилница



Детайли: Работилниците "UpCycle with TexCycle" са чудесен подход за ангажиране на деца и възрастни към концепцията за "намаляване, повторно използване и рециклиране“. По забавен и интерактивен начин се усвояват умения за поправяне или преправяне на ненужен текстил в нови уникални продукти.



Работилница: Как да си направим салфетник от стари дискове



12:00 – 13:00 ч.



Място: Recycle Art Academy работилница



Детайли: изработване на салфетник от стари дискове, като го облепят с красива картинка "мадала". Всяко дете ще си оцвети по свое желание.



Работилница: Оцветяване на картонена къщичка и ракета - My Toy



12:30 – 13:00 ч. – оцветяване на картонена къщичка



14:30 – 15:00 ч. – оцветяване на картонена ракета



Място: Gusoche работилница



Детайли: Върху картонените къщичка и ракета, децата ще могат да творят, оцветявайки ги и създавайки уют с цветове. Всяко дете ще има възможност да напише името си върху творението.



Работилница: Еко-рисуване с Niki’s World и OTIMO



13:30 – 14:00 ч.



Място: Gusoche работилница



Детайли: Рисуване на еко теми: опазване на околната среда, свързване на картинки с отпадъци с правилните цветни кошове за разделно събиране. Децата ще бъдат запознати с известни личности, променили света, борили са се за един по-чист и екологичен свят.



Игра: Спаси дома на Аркти!



14:15 – 15:00 – Полярна мисия– първа игра



15:00 - 15:45 – Полярна мисия– втора игра



Място: Корнър "За Земята“



Детайли: Климатична игра, по време на която играем и учим, как нашите действия влияят на изменението на климата. Играта е подходяща за малки и "големи" деца.



Работилница: Как се правят обемни букви от отпадъци



15:00 – 16:00 ч.



Място: Recycle Art Academy работилница



Детайли: Чрез включването в тази работилница децата ще могат да проследят етапите по изработване на букви от отпадъци и с придобитите умения ще могат да си направят букви у дома или в училище. Всеки участник може да донесе ненужни опаковки, които ще включим в творчеството.



Работилница Игра с дървени играчки с отворен край – BAVVIC и OPPI



15:30 – 16:00 ч.



Място: Gusoche работилница



Детайли: Играчките са предоставени от носителите на наградата играчка на годината от Toy Award - BAVVIC и OPPI. Дървени конструктори за игра с отворен край. Малчуганите могат да станат малки инженери, сглобявайки всякакви чудати животни, дървени ракети, колела, както и ще могат да строят балансиращи кули.



