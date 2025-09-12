Сподели close
Неочаквани събития белязаха днешното заседание на делото срещу варненския кмет Благомир Коцев. Обвинението е представило нов свидетел - това е наскоро освободения от пост зам.-кмет на морската столица, Христо Рафаилов. Неговите думи са потвърдени от втори свидетел - неговата секретарка.

Припомняме, че Рафаилов внезапно напусна поста, който заемаше на 29 август, като причина той посочи здравословен проблем. Дни след ареста на Коцев, показания срещу него даде и друг негов заместник, Диан Иванов. Подобно на Рафаилов той също освободи поста си по здравословни причини. В последствие заяви, че е дал показанията под натиск.

Благомир Коцев бе арестуван след акция на 8 юли заедно с общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев.

На днешното заседание Софийски градски съд потвърди ареста на кмета Коцев. Реешението предстои да бъде обжалвано в срок от 3 дни.