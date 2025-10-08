ЗАРЕЖДАНЕ...
Ексклузивно във Varna24.bg: Снощният порой отвори огромна яма във Варна
Дупката се намира на метри от ул. "Александър Дякович“, между старата сграда на Енергото обръщача на автобусите на ул. "Девня“.
Не е ясна към момента причината, тъй като вчерашният порой далеч не бе от най-обилните в морския град, а на това място никой не помни да се е образувала такава яма.
"Към момента усилията ни са за обезопасяването й“, обясни за Varna24.bg зам.-кметът Димитър Кирчев, чийто ресор е инженерната инфраструктура и благоустрояването.
Както снощи ви информирахме, при обилния дъжд се наводниха няколко възлови места в града. "За един час те бяха отводнени, като работата продължи до 4 часа сутринта днес само по пешеходния подлез под Икономическия университет“, каза Димитър Кирчев.
Четири екипа дежурят 24 часа за справяне с наводнени участъци и други проблеми, като паднали клони, стана ясно още от думите му.
По 1000 шахти на седмица се чистят във Варна. Проблеми има във вилните зони, но там те са свързани с изпълнението на проекта по Водния цикъл. Заради строителните дейности там няма как общината да се намеси по сериозно, единствено е договорено с възложителя и фирмите изпълнители да правят всичко възможно, така че да не се затруднява живота на хората, които живеят там, стана още ясно от думите на заместник-кмета на Варна.
Друга дупка се отвори преди дни и на ул. "Колони“ от площада с рибаря в посока Шишкова градинка. Тя е обезопасена. Там обаче паметливи припомнят, че целия пешеходен участък явно е направен некачествено, тъй като още сд откриването му започнаха да пропада участъци.
В постоянна комуникация и координация сме с различни институции, най-вече с пожарната, както и с доброволческите спасителни групи, стана ясно и от думите на другия заместник-кмет Илия Коев.
